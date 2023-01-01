Почему контент-маркетинг так важен?
Контент-маркетинг - это стратегия, которая сегодня является необходимой частью бизнеса для достижения успеха и устойчивого развития.
Кайдзен, происходящее от японских слов «кай» (изменение) и «дзен» (хорошо), относится к мышлению постоянного улучшения во всех аспектах организации.
Жак Фреско – неоднозначная фигура в мире современной науки. Его биография, цели, достижения. Проект Венера (The Venus Project) и этапы развития социума.
Франчайзинг как бизнес модель, его преимущества и недостатки. Как выбрать франшизу и сколько стоит франшиза? Всё о договоре франчайзинга.
Маркетинговая стратегия — это план действий, который помогает организации сосредоточить свои ресурсы на лучших возможностях, связанных с увеличением продаж и достижением устойчивого конкурентного преимущества.
Логистика - это комплексная деятельность, направленная на организацию эффективного потока материальных и информационных ресурсов от поставщиков до конечных потребителей.
Тесла родился в 1856 году, а умер в 1943, успев за свои почти 90 лет изменить всю жизнь человечества своим научным творчеством...
Нынешние миллионеры не всегда зарабатывали много денег. Они не жили в самом большом доме, не водили новейшие машины и не носили модную дизайнерскую одежду. Однако все они тратили меньше, чем зарабатывали, то есть жили по средствам.
Технологии интернет продаж. Какие тренды развития рынка электронной коммерции, e-commerce в целом появились в последнее время - узнаем у экспертов.
Понятием экономического роста в науке о финансах называется приумножение общей стоимости всех произведённых продуктов труда в национальной экономике за конкретный временной отрезок.
Смарт-контракты помогают вам обменивать деньги, имущество или акции на криптовалюту, избегая при этом необходимости пользоваться услугами посредников.
Овердрафт - это предоставление краткосрочного займа на выгодных условиях. Ключевая особенность в наличии лимита, которым заемщик может воспользоваться, когда собственных средств на покупку не хватает.
История происхождения доллара США, его значение и роль в мировой экономике заслуживают пристального изучения, потому что масштаб валюты невозможно переоценить.
Предлагаем Вашему вниманию основные принципы финансовой независимости. Если Вы станете их придерживаться, то сможете приобрести уверенность в завтрашнем дне и начать формировать собственный капитал.
Рыночная экономика — это вид экономической системы, который базируется на свободе предпринимательства и разрешении частной собственности.
В качестве ценных бумаг выступает разновидность официальных документов, оформленных согласно с установленными нормами. Его оформление позволяет закрепить за конкретным человеком право владения той или иной денежной суммой, либо иными имущественными ценностями.
Облигации по принципу работы напоминают расписку или кредит в банке. Компания, выпускающая ценные бумаги в виде облигации — это заемщик.
Деньги играют важную, значительную роль в современном обществе. Всем известно выражение: "для меня деньги - это не цепь, а средство достижения цели".
Великие лидеры не обязательно должны быть великими телами, их действия должны основываться на последовательных ценностях и взглядах.
В настоящее время за рубежом существуют различные пенсионные системы. Значительная их часть основывается на государственных выплатах и накоплениях, созданных людьми.
Forex (FOReign EXchange). Сам этот рынок возник очень давно, его появлением стало итогом тех элементарных обстоятельств, что курсы валют разные, они постоянно меняются, также многим людям, у которых есть одна валюта, нужна другая.
Выгорание на работе случается с теми людьми, которые работают не по призванию, однако по характеру являются ответственными и серьезными.
Визуализация - мощный, однако недооцененный инструмент. Его следует использовать чаще и тогда качество жизни будет меняться к лучшему.
Большинство людей иногда пытаются изменить свою жизнь к лучшему. Хороший пример - новогодние обещания. 90% этих положений заканчиваются ничем.
Набор персонала - это бизнес-процесс обеспечения предприятия наемным персоналом. Чтобы преуспеть в бизнесе, организация должна быть обеспечена максимально эффективными работниками.
Заработок на Твиче – хороший вариант для харизматичных людей, готовых работать на аудиторию.
Коворкинг - это форма офисной обстановки, которая позволяет людям работать вместе в общем пространстве, но не обязательно над одним и тем же проектом.
Нейронные сети – это мощный инструмент в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря им компьютеры могут обучаться и принимать решения, основываясь больших объемов данных.
Linux – это операционная система с открытым исходным кодом, которая позволяет пользователям управлять и контролировать функциональность своих компьютеров или других устройств.
Результат BIM — готовая модель строящегося объекта или цифровое описание объекта, который уже построен.
Глобальное потепление можно определить как повышение атмосферных, океанических температур Земли и общее изменение земной атмосферы, включая повышение уровня моря и изменчивость снегопадов.
Глобальное потепление представляет собой масштабное неконтролируемое увеличение среднегодовой температуры воздуха на нашей планете.
Биохакинг – это оптимизация работы организма с целью повышения своей эффективности и качества жизни с помощью науки и новых технологий.
Первые воспоминания о машине, движущейся благодаря электрическому двигателю, идут из 1841 года. Это была не машина в полном смысле этого слова, а тележка с электромотором.
Украшения из серебра свидетельствовали о высоком статусе их владельца. Люди верили, что кольца и браслеты, которые долго не темнели, сохраняли красивый блеск, приносили удачу и благополучие.
Вильям Волластон назвал металл в честь новооткрытого астероида Паллада. Это небесное светило было открыто за год до обнаружения драгоценного металла в 1802 году немецким астрономом Ольберсом.
В борьбе с ленью и поиске мотивации нет границ для развития и улучшения, и мы можем постоянно расти, стремиться к новым высотам и достигать все больших успехов.
Зависть не только заставляет вас чувствовать себя маленькими перед другими, но и наносить себе вред совершенно ненужным образом.
Самый главный закон в Духовной юриспруденции – жить по сердцу. С одной стороны – это самый легкий закон, с другой стороны – требующий от человека абсолютной честности с самим собой.
Каждый человек приписывает собственным личностным качествам и поступкам определенную ценность. Уровень этой ценности и называется самооценкой.
Язык жестов - это система коммуникации, использующая движения тела и рук для передачи информации.
Самосовершенствование – это непрерывный процесс, который позволяет нам расти и развиваться в различных аспектах нашей жизни.
На пути к тому, чтобы действительно жить своей истинной целью, разумно помнить, что не всё всегда будет идти по вашему сценарию. Постарайтесь не отчаиваться в такие моменты и продолжать двигаться в правильном направлении.
Одиночество - сложное и часто неприятное чувство, возникающее как реакция на какой-либо раздражитель, который может быть социальным, психологическим или даже физическим.
Депрессия - расстройство эмоциональной сферы, которое относится к аффективным состояниям. Основными симптомами выступают сниженное настроение, апатия, тоска и ангедония, то есть неспособность испытывать удовольствие.
Одним из самых древних материалов, производимых человеком, является бумага. Считается, что бумага была изобретена в Китае.
Флаг – это символ, который представляет группу людей, сообщество или страну. Каждый флаг имеет свою историю и значение, которое он передает.
Мало кто знает, но викинги – это даже не нация. Так назывались морские разбойники, которые совершали набеги на соседние государства. По сути, они были пиратами, но более расчетливыми.
Якудза — название крупнейшей преступной группировки в Японии и мире, насчитывающей более 100 000 членов, также известной как Гокудо.
Берлинская стена – символ истории послевоенной Германии, который стал апофеозом идеологических разногласий послевоенной эпохи.
Освенцим – синоним ужаса, зверств и жестокости. От одного названия достопримечательности к горлу подступает ком.
Основанный на древней китайской культуре, особенно в даосизме, фэн-шуй — это расположение зданий и предметов и организация пространства в комнате для создания гармонии и баланса.
Холокост – это, пожалуй, одно из самых трагических событий в многострадальном двадцатом веке. Событие до такой степени трагическое, что определить сколько всего погибло людей в результате расовой политики Третьего Рейха будет достаточно сложно.
Вот уже более 50 лет Северная Корея является авторитарной страной. Это все еще одна из немногих стран в мире, где правит коммунистический диктатор.
Джон Рокфеллер считал, что повторить его достижения смог бы каждый. Нужно только оттачивать свой интеллект, уметь экономить и без остановки трудиться.
Владимир Строев – российский экономист, профессор, доктор экономических наук, председатель Координационного совета Евразийского сетевого университета (ЕСУ). ректор Государственного университета управления (ГУУ).
Стефани Джерманотта родилась в Нью-Йорке в традиционной итальянской семье. Ее родители не подозревали, что их дочь станет в будущем музыкальной иконой, известной под броским псевдонимом Леди Гага.
Боб Марли – известный композитор, гитарист и вокалист. Его успех принес популярность редкому стилю регги во всем мире.
Бенджамин Франклин родился в 1706 году в Бостоне. Он был десятым сыном мастера по изготовлению мыла и свечей. Он получил некоторое формальное образование, но в основном был самоучкой.
Килиан Мбаппе родился 20 декабря 1998 года в Париже. Его родители были тесно связаны с профессиональным спортом. Отец будущей звезды ПСЖ Вилфрид тренировал юношескую группу в ФК «Бонди», а мать Файза добилась весомых успехов в гандболе.
Жан-Жак Руссо – личность неординарная, яркая. Известный философ, учёный и композитор. Его труды привели к радикальным политическим и социальным изменениям не только во Франции.
Лев Мазараки известен не только как успешный предприниматель, но и как меценат. Он является членом Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России и вице-президентом пляжного футбольного клуба «Локомотив».
Теория эволюции, разработанная Чарльзом Дарвином, предполагает, что живые организмы эволюционируют благодаря конкуренции между особями.
Рейки – это система исцеления души и разума человека с помощью энергетики. Данная методика родилась в Японии. Ее основателем считают Усуи Рейки Риохо.
Кальций (Ca) - жизненно необходимый минерал, входящий в состав костей, зубов, ногтей человека. Его нехватка приводит к различным заболеваниям, а избыток провоцирует нарушения в работе организма.
Ароматерапия восходит к тысячелетиям со времен древних египтян. С тех пор эфирные масла использовались в самых разных ароматах, а также в гигиенических, терапевтических и духовных целях.
Синтез карнитина в организме осуществляется преимущественно в печени и почках, а затем поступает в другие ткани. Больше всего его содержится в скелетных и сердечной мышцах.
В научной литературе у тирозина множество названий, но наиболее часто аминокислота представлена как пропионовая: L-тирозин, D-тирозин.
Коллаген – это основа дермы, которая поддерживает эпидермис в нормальном состоянии и не дает костям и мышцам «осесть».
Основным источником незаменимых аминокислоты является белок, преимущественно животного происхождения. Это мясо, рыба, яйца и молоко.
Витамин E (токоферол) - группа соединений - витамеров, которые делятся на два вида - токотриенолы и токоферолы, но наиболее активным считается альфа токоферола ацетат.
Витамин B12 (цианокобаламин) - уникальное соединение, которое содержит кобальт. Компонент участвует в кроветворении, нормализует метаболизм, стимулирует функционирование нервной системы.