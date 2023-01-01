Истории успеха

Как стать миллионером: 4 совета от людей с многомиллионным состоянием

Нынешние миллионеры не всегда зарабатывали много денег. Они не жили в самом большом доме, не водили новейшие машины и не носили модную дизайнерскую одежду. Однако все они тратили меньше, чем зарабатывали, то есть жили по средствам.